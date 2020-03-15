- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أفاد بيان رسمي اليوم الأحد بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيطلب من بيني جانتس، منافس نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر.
وذكر مكتب "ريفلين" في البيان الذي أوردته "رويترز" أنه سيكلِّف "جانتس" عند منتصف نهار الغد بتشكيل حكومة.
وحصل "جانتس"، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبَين رئيسيَّين في سعيه للإطاحة بـ"نتنياهو" اليميني.نتنياهو
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 08:51 PM
"جانتس" حصل على دعم حزبَيْن رئيسيَّيْن
أفاد بيان رسمي اليوم الأحد بأن رئيس الاحتلال الإسرائيلي ريئوفين ريفلين سيطلب من بيني جانتس، منافس نتنياهو، محاولة تشكيل حكومة بعد انتخابات أجريت هذا الشهر.
وذكر مكتب "ريفلين" في البيان الذي أوردته "رويترز" أنه سيكلِّف "جانتس" عند منتصف نهار الغد بتشكيل حكومة.
وحصل "جانتس"، وهو جنرال سابق، في وقت سابق اليوم على دعم حزبَين رئيسيَّين في سعيه للإطاحة بـ"نتنياهو" اليميني.
، اختيار خصم "نتنياهو" لتشكيل الحكومة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار خصم "نتنياهو" لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.