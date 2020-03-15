محمد بن مسعود - الدمام - يمتاز بوجود 90 غرفة عزل مجهزة طبيًّا علمت "الخليج 365" من مصادرها عزم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازيًّا؛ وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وأوضحت المصادر أن لجنة مختصة من قِبل صحة مكة ستغذي مستشفى عرفات بكوادر طبية مؤهلة ومدربة على كيفية التعامل مع حالات العدوى. وما يميز مستشفى شرق عرفات وجود ٩٠ غرفة عزل مجهزة، إضافة إلى أنه بعيدٌ عن سكان العاصمة المقدسة.فيروس كورونا الجديد 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 08:48 PM يمتاز بوجود 90 غرفة عزل مجهزة طبيًّا Advertisements "صحة مكة" تعتزم تشغيل مستشفى عرفات ضمن خطة مواجهة كورونا "صحة مكة" تعتزم تشغيل مستشفى عرفات ضمن خطة مواجهة كورونا علمت "الخليج 365" من مصادرها عزم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة تشغيل مستشفى شرق عرفات الموسمي احترازيًّا؛ وذلك ضمن خطة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وأوضحت المصادر أن لجنة مختصة من قِبل صحة مكة ستغذي مستشفى عرفات بكوادر طبية مؤهلة ومدربة على كيفية التعامل مع حالات العدوى. وما يميز مستشفى شرق عرفات وجود ٩٠ غرفة عزل مجهزة، إضافة إلى أنه بعيدٌ عن سكان العاصمة المقدسة. الكلمات المفتاحية ، "صحة مكة" تعتزم تشغيل مستشفى عرفات ضمن خطة مواجهة كورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صحة مكة" تعتزم تشغيل مستشفى عرفات ضمن خطة مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.