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تداول مغردون فيديو لسفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، في جاكرتا بإندونيسيا، وهو يشرف بنفسه على رحلات الإجلاء في مطار جاكرتا الدولي.
ووفقًا للمقطع المتداول: يؤكد السفير الثقفي للمواطنين أنهم فوق الرأس والعين، وأنه سيخدمهم حتى آخر راكب، وسيوفر لمن لم يستطع السفر فنادق خمس نجوم، وتحمل السفارة كافة التكاليف، وسيتم إجلاء الجميع. فيما رد عليه جموع المواطنين بكلمة: "بيض الله وجهك".
جاء هذا بعد تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة. فيروس كورونا الجديد
شاهد بالفيديو.. ماذا فعل سفير المملكة للمواطنين السعوديين بمطار جاكرتا؟خالد خليل الخليج 365 2020-03-15
تداول مغردون فيديو لسفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، في جاكرتا بإندونيسيا، وهو يشرف بنفسه على رحلات الإجلاء في مطار جاكرتا الدولي.
ووفقًا للمقطع المتداول: يؤكد السفير الثقفي للمواطنين أنهم فوق الرأس والعين، وأنه سيخدمهم حتى آخر راكب، وسيوفر لمن لم يستطع السفر فنادق خمس نجوم، وتحمل السفارة كافة التكاليف، وسيتم إجلاء الجميع. فيما رد عليه جموع المواطنين بكلمة: "بيض الله وجهك".
جاء هذا بعد تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
05:10 PM
سيتم إجلاء جميع المواطنين
تداول مغردون فيديو لسفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، في جاكرتا بإندونيسيا، وهو يشرف بنفسه على رحلات الإجلاء في مطار جاكرتا الدولي.
ووفقًا للمقطع المتداول: يؤكد السفير الثقفي للمواطنين أنهم فوق الرأس والعين، وأنه سيخدمهم حتى آخر راكب، وسيوفر لمن لم يستطع السفر فنادق خمس نجوم، وتحمل السفارة كافة التكاليف، وسيتم إجلاء الجميع. فيما رد عليه جموع المواطنين بكلمة: "بيض الله وجهك".
جاء هذا بعد تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى الخارج للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره، مع استثناء رحلات الإجلاء والشحن والتجارة مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
، شاهد بالفيديو.. ماذا فعل سفير المملكة للمواطنين السعوديين بمطار جاكرتا؟ ،
المصدر : الخليج 365
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