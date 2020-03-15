شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كافة المجمعات التجارية بالرياض باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

قررت أمانة الرياض إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات وذلك في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

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