الجيش الألماني يتدخل لمواجهة كورونا

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريد كرامب كارنباور، اليوم الأحد، تدخل الجيش الألماني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت: “نخطط على جميع المستويات أن يكون بإمكاننا تغطية جميع البؤر الحساسة بشكل آمن”، مضيفةً في تصريحات لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية: “استدعينا الجنود الاحتياط لتقديم الدعم وأعلنا الاستنفار في المستشفيات العسكرية الألمانية”.

يذكر أن الجيش الألماني يقدم المساعدة لدوائر وبلديات ألمانية، من خلال توفير خدمات وإمكانيات مختبرية ومعدات حماية طبية مثل الأقنعة والمعاطف، بالإضافة إلى دعم الأطقم الطبية المتخصصة، عن طريق مراكز القيادة المحلية.

يشار إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في ألمانيا وصل اليوم إلى 4585 حالة، فيما وصلت حالات الوفاة بسبب الإصابة إلى 10 حالات.

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