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ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 1809
تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة الـ23 ألفًا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصًا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة عتبة الـ23 ألف حالة.
وبإعلانهم الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1809.
وأشارت السلطات إلى أن 369 شخصًا تماثلوا للشفاء، فيما يخضع 154 مريضًا للعلاج المكثف.
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