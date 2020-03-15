2020-03-15

ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 1809

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، عن وفاة 368 شخصًا في الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز عدد المصابين في أنحاء الدولة عتبة الـ23 ألف حالة.

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وبإعلانهم الحصيلة الجديدة، ارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل في إيطاليا إلى 1809.

وأشارت السلطات إلى أن 369 شخصًا تماثلوا للشفاء، فيما يخضع 154 مريضًا للعلاج المكثف.

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