راتبه 11 ألف ريال فكم يتقاضى من حساب المواطن ؟

2020-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن طريقة معرفة مبلغ الدعم المخصص من البرنامج لمستفيد يتقاضى راتبًا قدره 11 ألف ريال.

وقال حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، وللفرد المستقل بناءً على مجموع دخله، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط التالي: هنا

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وبدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365 اليوم الأحد، استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 28، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع في وقت سابق، 2.7 مليار ريال؛ مخصص دعم شهر مارس، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والعشرين 83%؛ ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11 مليون ريال؛ ليصبح مجموع ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 68.8 مليار ريال؛ منها 452 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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