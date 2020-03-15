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التماس يحرق منزلًا في نجران
لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات
متابعات الخليج 365 - نجران
أخمد الدفاع المدني في نجران، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في منزل بحي الفهد.
وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحريق كان بسبب التماس كهربائي، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.
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