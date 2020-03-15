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البحرين تسجل حالة كورونا جديدة وسنغافورة ترصد 14 إصابة
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (19-cOVID) لمواطنة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا وتخضع للعزل المنزلي؛ مما يرفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (۲۲) حالة (۱۸) منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيطاليا ويجري التقصي الوبائي عن حالتين.
وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة، فضلاً عن المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى.
كما أكدت وزارة الصحة السنغافورية اليوم إصابة 14 شخصاً آخرين بفيروس كورونا المستجد، ممايعد أكبر زيادة في عدد المرضى بالفيروس في يوم واحد.
وأوضحت إصابة 226 شخصاً بالفيروس من قبل تماثل 105 منهم للشفاء التام، وتسعة من بين المرضى بالفيروس جاؤوا من الخارج.
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