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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت مصادر "الخليج 365" بأنه صدر توجيه بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها ( الحدائق، والشواطئ، والأنشظة البرية ) وما في حكمها.
وجاء نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليماً وعالمياً، فقد عزمت اللجان المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
على أن تتابع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشئون البلدية والقروية.فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:53 PM
أكدت مصادر "الخليج 365" بأنه صدر توجيه بمنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها ( الحدائق، والشواطئ، والأنشظة البرية ) وما في حكمها.
وجاء نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليماً وعالمياً، فقد عزمت اللجان المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
على أن تتابع القطاعات المعنية في وزارة الداخلية تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشئون البلدية والقروية.
، منع التجمعات في الأماكن العامة "الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية ،
المصدر : الخليج 365
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