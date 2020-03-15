- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - فعّلت هيئة تطوير بوابة الدرعية آلية وإجراءات العمل عن بعد، واقتصرت العمل المكتبي على الموظفين الذين يلزم تواجدهم في مقر الهيئة على أن تستمر أعمال الهيئة كما هي ودون تأثر.
جاء ذلك إيمانًا منها بأهمية الصحة والسلامة العامة.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:51 PM
فعّلت هيئة تطوير بوابة الدرعية آلية وإجراءات العمل عن بعد، واقتصرت العمل المكتبي على الموظفين الذين يلزم تواجدهم في مقر الهيئة على أن تستمر أعمال الهيئة كما هي ودون تأثر.
جاء ذلك إيمانًا منها بأهمية الصحة والسلامة العامة.
، هيئة تطوير بوابة الدرعية تفعل آلية وإجراءات العمل عن بعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تطوير بوابة الدرعية تفعل آلية وإجراءات العمل عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.