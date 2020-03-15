محمد بن مسعود - الدمام - بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا. وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة. وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية". 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:41 PM بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة Advertisements الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي" الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي" وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا. وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة. وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية". الكلمات المفتاحية ، الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي" ،

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