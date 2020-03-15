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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم الأحد؛ قراراً مفاده تأجيل انطلاق منافسات النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات 2020، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن الاتحاد عن تعليق كافة أنشطته حتى شهر سبتمبر المقبل.
وكان من المقرّر انطلاق البطولة منتصف الشهر الجاري مارس، إلا أن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية داخل المملكة أدّى إلى التعليق. وأشار البيان الذي أصدره الاتحاد اليوم إلى أن التسجيل للفرق واللاعبات والحكمات والمدربات سيبقى مستمرًّا من خلال الموقع.
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:39 PM
أصدر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، اليوم الأحد؛ قراراً مفاده تأجيل انطلاق منافسات النسخة الأولى من دوري كرة القدم للسيدات 2020، بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
كما أعلن الاتحاد عن تعليق كافة أنشطته حتى شهر سبتمبر المقبل.
وكان من المقرّر انطلاق البطولة منتصف الشهر الجاري مارس، إلا أن إيقاف كافة الأنشطة الرياضية داخل المملكة أدّى إلى التعليق. وأشار البيان الذي أصدره الاتحاد اليوم إلى أن التسجيل للفرق واللاعبات والحكمات والمدربات سيبقى مستمرًّا من خلال الموقع.
، اتحاد الرياضة للجميع يؤجّل انطلاق بطولة دوري كرة القدم للسيدات 2020 ،
المصدر : الخليج 365
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