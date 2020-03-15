محمد بن مسعود - الدمام - سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "الخليج 365"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام. الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:29 PM Advertisements سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً. جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "الخليج 365"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام. الكلمات المفتاحية ، ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة ،

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