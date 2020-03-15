، إغلاق المولات وجميع المجمعات التجارية للتصدي لكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت " الخليج 365 " أن اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وجدت.

جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد