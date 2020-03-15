- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - علمت " الخليج 365 " أن اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وجدت.
جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:23 PM
علمت " الخليج 365 " أن اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، خلصت إلى إغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات المملكة؛ وإيقاف جميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وجدت.
جاء ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
، إغلاق المولات وجميع المجمعات التجارية للتصدي لكورونا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق المولات وجميع المجمعات التجارية للتصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.