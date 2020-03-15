شكرا لمتابعة خبر عن السفير في إندونيسيا للمواطنين بعد إلغاء رحلات إجلائهم: "لكم فنادق 5 نجوم" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو لسفير المملكة في جاكرتا ، عصام عابد الثقفي ، وهو يطمئن المواطنين في المطار قبل إجلائهم للمملكة .

وقال الثقفي : ” أرجوكم الهدوء .. مسؤوليتنا بنكون معكم لآخر لحظة “.

وأضاف : ” من عيوننا خدمتكم لآخر راكب إذا لم يتيسر السفر ، إن شاء الله إحنا مهيئين لكم فنادق 5 نجوم بتنزلوا فيها إلى أن يأتينا الأمر ببداية الرحلات ” .

وقدم المواطنين شكرهم للسفير قائلين : “بيض الله وجهك” ، ليرد عليهم قائلاً : ” مكفولين محفولين إلى آخر لحظة” .