شكرا لمتابعة خبر عن السفير في إندونيسيا للمواطنين بعد إلغاء رحلات إجلائهم: "لكم فنادق 5 نجوم" (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو لسفير المملكة في جاكرتا ، عصام عابد الثقفي ، وهو يطمئن المواطنين في المطار قبل إجلائهم للمملكة .
وقال الثقفي : ” أرجوكم الهدوء .. مسؤوليتنا بنكون معكم لآخر لحظة “.
وأضاف : ” من عيوننا خدمتكم لآخر راكب إذا لم يتيسر السفر ، إن شاء الله إحنا مهيئين لكم فنادق 5 نجوم بتنزلوا فيها إلى أن يأتينا الأمر ببداية الرحلات ” .
وقدم المواطنين شكرهم للسفير قائلين : “بيض الله وجهك” ، ليرد عليهم قائلاً : ” مكفولين محفولين إلى آخر لحظة” .
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