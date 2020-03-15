شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المطلق: العدوى لا تنتقل بذاتها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الشيخ عبدالله المطلق، إنه مع تطور الطب أصبح من وقع عنده الطاعون في بلد أو وباء مثل كورونا يجب على من يخرج من بلده أو يأتي لها في وجود الأمراض أن يخبر بلده، ولا يأتي خفية.

وأضاف الشيخ «المطلق» خلال برنامج فتاوى، أن ذلك لحمايته لأن الجهات الصحية ستعمل على تحصينه والذي قد يستمر إلى أسبوعين، لأن هذه المدة هي ما توضح وضعه الصحي.

ولفت إلى أنه على الجميع العمل بالمنهج الشرعي، والتعاون مع الجهات الصحية المسئولة عن محاربة انتشار فيروس كورونا، والالتزام بالإجراءات الوقائية، قائلا: «العدوى لا تنتقل بذاتها»، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لا يورد ممرضٍ على مصح».