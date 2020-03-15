شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة " للمواطنين: " خذوا التطعيمات في أوقاتها " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ردت وزارة الصحة على استفسار حول تطعيمات الأطفال خلال هذا الأسبوع، قائلة: " يجب أخذ التطعيمات في أوقاتها والتقليل للذهاب للمراكز والمنشآت الصحية للمواعيد الأقل أهمية " . ردت وزارة الصحة على استفسار حول تطعيمات الأطفال خلال هذا الأسبوع، قائلة: " يجب أخذ التطعيمات في أوقاتها والتقليل للذهاب للمراكز والمنشآت الصحية للمواعيد الأقل أهمية " . وأضافت الصحة خلال تغريدة عبر حسابها موقع " تويتر " : " ينصح بأخذ موعد سابق قبل الذهاب للمركز لتقليل أوقات الانتظار مع أخذ الحيطة " . ودعت الصحة لاتباع إرشادات الوقاية العامة وأهمها المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقم الكحولي وينبغي تجنب ملامسة العين والفم والأنف قبل غسل و تعقيم اليدين " . وجاء ذلك ردا على سؤال أحد متابعي حساب وزارة الصحة الذي قال فيه: " بالنسبة لتطعيمات الأطفال عادي نطعم وإلا نأجلها، وش الأفضل عندي تطعيم طفل هذ الأسبوع " .

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