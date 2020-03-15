شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكهموس: " التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت " صدى " التفاصيل الكاملة حول تورط 16 شخصًا منهم لواء و7 ضباط في جرائم رشوة واستغلال وظائفهم، في حين خرج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للحديث عن ملابسات القضية.

ومن جهته، قال مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن التقاعد لن يحمي الفاسدين من الملاحقة.

وأضاف الكهموس خلال مداخلة هاتفية بقناة " العربية " : " باشرنا خلال الفترة الماضية عدة قضايا في التحقيق الإداري والجنائي " ، لافتا: " القضايا ثبتت في وحدة التحقيق الجنائي وأقر المتهمين البالغ عددهم 298 شخصا " .

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وأوضح أن هذه الجرائم تمت منذ عام 1426 هجريا حتي 1436 هجريا، حيث أنها عبارة عن استغلال مالي بحت في عملية توريد العقود عند توزيعها للشركا بطريقة غير المتفق عليه.

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