البلديات توجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية توجيهًا بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف كل الأنشطة بداخلها مثل المطاعم وأماكن لعب الأطفال. أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية توجيهًا بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف كل الأنشطة بداخلها مثل المطاعم وأماكن لعب الأطفال. واستثنى التوجيه، أسواق المواد الغذائية والصيدليات إن وجدت، بالمجمعات التجارية ومراكز التسوق الكبيرة. جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد, والحد من مخاطر انتشاره, وضمان حماية وسلامة كل فئات المجتمع.

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