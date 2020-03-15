شكرا لمتابعة خبر عن منح إجازة مرضية إجبارية لجميع الموظفين والموظفات في 5 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):

علمت " صدى " أن وزارة الصحة قررت منح إجازة مرضية إجبارية (غير محتسبة من الرصيد) لجميع موظفي و موظفات الدولة في القطاعين العام و الخاص الذين يندرجون تحت عدة الحالات.

وأوضحت الوزارة أن الحالات هي: " المرأة الحامل والمرضع، الأمراض التفسية، أمراض نقص المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة " ، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم ٢٠-٧-١٤٤١.

وخاطبت وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوجيه المختصين بتنفيذ هذا القرار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.