شكرا لمتابعة خبر عن منح إجازة مرضية إجبارية لجميع الموظفين والموظفات في 5 حالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى):علمت " صدى " أن وزارة الصحة قررت منح إجازة مرضية إجبارية (غير محتسبة من الرصيد) لجميع موظفي و موظفات الدولة في القطاعين العام و الخاص الذين يندرجون تحت عدة الحالات.
وأوضحت الوزارة أن الحالات هي: " المرأة الحامل والمرضع، الأمراض التفسية، أمراض نقص المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة " ، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم ٢٠-٧-١٤٤١.
وخاطبت وزارة الصحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتوجيه المختصين بتنفيذ هذا القرار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.
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