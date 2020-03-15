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القيادة تهنئ رئيس وزراء ماليزيا بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في بلاده

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.

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