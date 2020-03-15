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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأحد، تعليق استقبال أمير مكة ونائبه للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر.
وأوضحت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن ذلك يأتي تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .
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