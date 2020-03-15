شكرا لمتابعة خبر عن تعليق استقبال أمير مكة ونائبه للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة مكة المكرمة، اليوم الأحد، تعليق استقبال أمير مكة ونائبه للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر.

وأوضحت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن ذلك يأتي تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا .