شكرا لمتابعة خبر عن إمارة نجران توفر 4 وسائل بديلة عن حضور مجلس استقبال المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت إمارة منطقة نجران، عن إتاحة خدمات إلكترونية وهاتفية يمكن الاستفادة منها بديلا عن الحضور لمجلس الاستقبال اليومي، ابتداء من يوم غد الإثنين 21 رجب 1441ه الموافق 16 مارس 2020م.

ونوهت الإمارة بأن هذه الخدمات تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم الطلبات والشكاوى والاستدعاءات الخاصة، عبر أربع وسائل:

الأولى: البريد الإلكتروني [email protected]، والثانية: الهاتف التفاعلي لإمارة منطقة نجران 8001240080، الثالثة: الفاكس 0175421298 الرابعة: الاتصال بالمركز الشامل بديوان الإمارة، عبر الهاتف 0175220000 تحويلة (1732, 1733، 1734. 17361128).