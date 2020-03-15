شكرا لمتابعة خبر عن توجيه بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، عن توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة.

وأكدت المصادر، أن القرار يتضمن اقتصار تقديم الخدمة في المطاعم والمقاهي على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط، وذلك كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أمين منطقة عسير كان قد أصدر قرارًا بمنع الأكل والشرب في المطاعم بالمنطقة، وكذلك الأمر في الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.