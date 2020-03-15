شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منتزه الملك فهد بنجران حتى إشعار آخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):قررت أمانة نجران إغلاق منتزه الملك فهد حتى إشعار آخر، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في المملكة خشية انتشار كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تعافي ثاني حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في المملكة وهي لمواطن من ضمن الحالات الموجودة في العزل الطبي بمستشفى القطيف المركزي.
واستكملت الوزارة جميع الفحوصات والإجراءات الطبية، كما أجريَ فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس، ويتمتع حالياً بصحة جيدة وخرج من مستشفى القطيف المركزي.
ودعت الصحة المواطنين والمقيمين كافة إلى التواصل مع مركز صحة (937) للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة.
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