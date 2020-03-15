شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لبنان تُعلن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى المملكة. أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى المملكة. وأضافت السفارة في بيان لها عبر حسابها في موقع تويتر: "نعلن عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى المملكة العربية السعودية دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا (COVID 19). وتابعت :"هنا لا بد من شكر وتقدير جهود شركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني".

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