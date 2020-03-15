شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تُعلن شفاء ثالث مواطن من المصابين بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة.

وأوضحت أنه تم إجراء فحص مخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حالياً بصحة جيدة ولله الحمد وخرج من مجمع الدمام الطبي.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه من بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة 48 مواطنًا و 55 من جنسيات مختلفة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن هناك 100 مصاب بفيروس كورونا في المملكة لا يزالون يتلقون العلاج، بينما تم شفاء 3 حالات.

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