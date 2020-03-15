شكرا لمتابعة خبر عن أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حقق مسرح مرايا للحفلات الموسيقية بالمملكة نجاح واسع بعد تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإعتبارها أحد العجائب المعمارية .

وأشاد موقع Construction Business بالمسرح العجيب الذي يعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم ، ويقع على بعد 22 كم من موقع الهجر الأثري " أول موقع تراثي بالمملكة " .

كما لفت إلى تأثيراته العجيبة على الزوار من خلال السراب الذي تحدثه المرايا ، رغم انتهاء الشركة المطورة له في وقت قياسي في ديسمبر 2019.