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شكرا لمتابعة خبر عن أكبر مسرح مصنوع من المرايا في العالم بالمملكة يدخل موسوعة جينيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حقق مسرح مرايا للحفلات الموسيقية بالمملكة نجاح واسع بعد تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بإعتبارها أحد العجائب المعمارية .
وأشاد موقع Construction Business بالمسرح العجيب الذي يعد أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم ، ويقع على بعد 22 كم من موقع الهجر الأثري " أول موقع تراثي بالمملكة " .
كما لفت إلى تأثيراته العجيبة على الزوار من خلال السراب الذي تحدثه المرايا ، رغم انتهاء الشركة المطورة له في وقت قياسي في ديسمبر 2019.
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