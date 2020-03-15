شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرزوقي: جامعات المملكة قدمت منظومة متكاملة للتعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بنجاح جامعات المملكة في تقديم منظومة تعليمية متكاملة عن بعد.

وأوضح أن الجامعات وفرت، من خلال منظومة التعليم عن بعد، مقررات دراسية، وصل عددها إلى ما يقرب من مليون و400 مقرر دراسي، بجانب توفير وسائل التقويم، وخدمات متميزة للطلاب.

وأرجع المرزوقي سبب نجاح الجامعات لما هى عليه الآن إلى اهتمام قيادة المملكة، خلال السنوات الماضية، بتهيئة الجامعة لبدائل التعليم، مشيدًا بباقي الإجراءات الأخرى التى اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.