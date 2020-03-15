شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المرزوقي: جامعات المملكة قدمت منظومة متكاملة للتعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أشاد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، بنجاح جامعات المملكة في تقديم منظومة تعليمية متكاملة عن بعد.
وأوضح أن الجامعات وفرت، من خلال منظومة التعليم عن بعد، مقررات دراسية، وصل عددها إلى ما يقرب من مليون و400 مقرر دراسي، بجانب توفير وسائل التقويم، وخدمات متميزة للطلاب.
وأرجع المرزوقي سبب نجاح الجامعات لما هى عليه الآن إلى اهتمام قيادة المملكة، خلال السنوات الماضية، بتهيئة الجامعة لبدائل التعليم، مشيدًا بباقي الإجراءات الأخرى التى اتخذتها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المرزوقي: جامعات المملكة قدمت منظومة متكاملة للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.