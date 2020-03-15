شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالفلبين تصدر بيان هام بعد إلغاء سفر الراغبين في العودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مانيلا (صدى):أصدرت سفارة المملكة في الفلبين اليوم الأحد بيان هام للمواطنين هناك الذين لم يتمكنوا من السفر اليوم على متن "الخطوط السعوية " بعد إلغائها عملاً بالإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا .
وأكدت السفارة أنها تتابع المستجدات مع سمو وزير الخارجية لإحتواء الموقف بتوجيهات القيادة الحكيمة للوقوف بجانب المواطنين .
ودعت السفارة المواطنين لمراجعتها فوراً ليتم تأمين السكن وتقديم كافة التسهيلات حتى العودة إلى المملكة ، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ المواطنين هناك بأي مستجدات .
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