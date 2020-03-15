شكرا لمتابعة خبر عن «تعليم الأفلاج» : إنهاء معاملات المراجعين إلكترونيًا وهاتفيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): قررت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الأحد، تخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً؛ وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19. قررت إدارة تعليم الأفلاج، اليوم الأحد، تخصيص رقم تواصل لإنهاء كافة معاملات المراجعين إلكترونياً؛ وفقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التعليم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19. وبدأت إدارة تعليم الأفلاج، إضافة خدمة جديدة عبر منصة التواصل الموحدة الذي أطلقته الأسبوع الماضي بتمكين المراجعين إنهاء معاملاتهم عن بعد عن طريق التواصل الفوري أو التواصل عبر القنوات الرسمية للتواصل بالإدارة.

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