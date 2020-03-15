«هدف»: تعديل ضابط العمر في برنامج «دعم التوظيف» ليشمل الفئات بين 18 و50 عامًا

أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تعديلًا على ضابط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 إلى 50 عامًا، بدلًا من ضابط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

وكان الصندوق أجرى عدة تحسينات على ضوابط الدعم في البرنامج تضمنت تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج؛ شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها إلى المالك الذي كان يعمل لديه، كما شملت التحسينات إلغاء شرط زيارة العميل (المنشأة) لفرع الصندوق لتسليم الآيبان البنكي أو التفويض، والاكتفاء بإرفاقه إلكترونيًّا عبر بوابة «طاقات».

وتأتي هذه التحسينات، نتيجة استمرار عقد الصندوق، لعدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج؛ حيث يسعى الصندوق إلى إفادة أبناء وبنات الوطن من دعم البرنامج ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين النوعي، والاستثمار في رأس المال البشري.

ويتحمَّل «هدف» من خلال البرنامج، نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، ويكون الدعم في البرنامج من خلال تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوظيف والتدريب أثناء العمل بمساهمة من الصندوق، لرفع مساهمة الكوادر البشرية الوطنية، ومدها بالمهارات الضرورية التي تحتاج إليها السوق.

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وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم بين 10 و5%، عند توظيف المنشأة للإناث أو ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافةً سكانيةً، وإذا كان حجم المنشأة 50 عاملًا فأقل.

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