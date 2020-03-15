أمانة الطائف تُلزم المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية فقط.. وتمنع الجلوس داخلها

ألزمت أمانة الطائف جميع المطاعم وعربات الأطعمة، بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط. وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت الأمانة: بناءً على تعليمات الجهات المعنية أمانة الطائف ولأسباب وقائية تُلزم جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط وتمنع الجلوس داخل المطاعم والغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. اقرأ أيضًا: «البلديات» توجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بها

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