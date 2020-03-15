الإطاحة بـ 6 مواطنين لإلقائهم الحجارة وتكسير زجاج السيارات في الرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض في إلقاء القبض على (6) مواطنين قاموا بإلقاء الحجارة على المارة، وتكسير زجاج سياراتهم، وذلك على طريق الحائر، جنوب المنطقة.

وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الأحد، إن نتائج المتابعة الأمنية، أسفرت عن تحديد هويات هؤلاء والقبض عليهم، وهم ستة مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف، أن هذا التحرك جاء استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعين بشأن أشخاص يستقلون مركبة بدون لوحات، ويقومون برمي الحجارة على سالكي طريق (الحائر)، جنوب العاصمة الرياض؛ ما أدى إلى تكسير زجاج بعض مركبات المارة على الطريق.

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