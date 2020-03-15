إجازة إجبارية لـ5 حالات مرضية في القطاعين الحكومي والخاص

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن صدور توجيه بإلزام كافة القطاعات الحكومية والخاصة بمنح إجازة مرضية إجبارية مدتها أسبوعان لا تُحتسب من رصيد الإجازات؛ وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد.

وتقتصر تلك الإجازة على الموظفين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: «المرأة الحامل، ومرضى الأمراض التنفسية، ومرضى نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، ومرضى الأورام، ومن يعانون من الأمراض المزمنة».

وجاءت برقية وزير الصحة نظرًا إلى مستجدات الوضع المحلي والإقليمي والدولي، وما تشهده المملكة من تزايد مستمر في تسجيل الحالات المؤكدة للمصابين بمرض فيروس كورونا الجديد خلال الفترة الماضية، ونظرًا إلى استشراف الوضع الوبائي للفيروس في الفترة القادمة؛ حيث عزمت اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 341130 وتاريخ 1/6/1441هـ بشأن تفشي فيروس كورونا على إصدار هذا القرار.

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