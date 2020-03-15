عودة المواطنين السعوديين من لبنان دون تسجيل إصابات بفيروس «كورونا»

أعلنت سفارة المملكة لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين وعوائلهم إلى السعودية؛ دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (COVID 19). وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود لشركة طيران الشرق الأوسط وقيادة الجيش اللبناني. اقرأ أيضًا: ضمن إجراءات مواجهة «كورونا».. السفارة في لبنان تُقلص عدد ساعات العمل مؤقتًا

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