إتاحة الفرصة للمصريين القادمين إلى المملكة بتمديد التأشيرات بكافة أنواعها

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، جميع الزائرين القادمين إلى المملكة بموجب تأشيرة زيارة، بأنه ستتاح الفرصة لهم لمراجعة إدارات الجوازات بعد سداد الرسوم المقررة؛ لتمديد التأشيرات بالمدة السابقة.
ولفتت السفارة إلى أن هذا التنبيه يسري على أصحاب التأشيرات بجميع أنواعها (العائلية والتجارية والعلاج والعمل والسياحة)، بما في ذلك التأشيرات المتعددة والمفردة حتى في حال استيفاء المدة الكاملة للزيارة، وهي (180 يومًا).
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