«البلديات» توجه بإغلاق المجمعات التجارية والمولات وإيقاف الأنشطة بها

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن إصدار وزارة الشؤون البلدية والقروية توجيهًا بإغلاق جميع المجمعات التجارية والمولات المغلقة، وإيقاف كل الأنشطة بداخلها مثل المطاعم وأماكن لعب الأطفال. واستثنى توجيه «الشؤون البلدية والقروية»، أسواق المواد الغذائية والصيدليات إن وجدت، بالمجمعات التجارية ومراكز التسوق الكبيرة. جاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد, والحد من مخاطر انتشاره, وضمان حماية وسلامة كل فئات المجتمع, واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية, خاصةً في البيئة المزدحمة المغلقة. اقرأ أيضًا: «البلديات» توجه بإغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمعات التجارية

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