منعًا لانتشار كورونا.. «الشؤون الإسلامية» تخفض عدد الموظفين بديوان الوزارة لـ50%

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، قرارًا عُمّم على فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، باقتصار استقبال استفسارات المراجعين وطلباتهم لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

كما تضمن توجيه معاليه خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد، ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتالين، وتتولى كل (وكالة ـ إدارة عامة ـ فرع ـ أمانة) ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، وتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعةٍ حضورًا وانصرافًا؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ويأتي توجيه الوزير آل الشيخ؛ انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة منسوبيها، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في هذه البلاد المباركة، تجاه فيروس كورونا (COVID 19).

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مصادر لـ «عاجل»: منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة