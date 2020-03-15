القيادة تهنئ محيي الدين ياسين بمناسبة توليه رئاسة وزراء ماليزيا

هنَّأت القيادة السعودية، اليوم الأحد، السيد محيي الدين ياسين بمناسبة توليه رئاسة وزراء ماليزيا، متمنيةً له ولشعبه الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة أعرب فيها -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولة رئيس الوزراء، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة لدولة السيد محيي الدين ياسين، بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في ماليزيا.

وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لدولته، وبمزيد من التقدم والرقي لشعب ماليزيا الشقيق.

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