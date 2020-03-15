«العامة للتقاعد» تطلق حساب العناية بالعملاء على موقع «تويتر»

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد حسابها التفاعلي للعناية بخدمة جميع عملائها من متقاعدين ومستفيدين ومشتركين على منصتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر @PPA_Care».

ويهدف الحساب التفاعلي إلى تلقي جميع الاستفسارات المقدمة من عملاء المؤسسة والإجابة عليها، والاهتمام بمقترحاتهم وطلباتهم ومعالجتها من قبل مجموعة من المختصين والمعنيين بالرد، إضافة إلى التفاعل مع التساؤلات والتعليقات ذات العلاقة بقضايا التقاعد وشؤون المتقاعدين والمشتركين والمستفيدين من عملاء المؤسسة على مدار الأسبوع، من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ليلًا.

ويأتي هذا الحساب كوسيلة تواصل تفاعلية وفورية تطلقها المؤسسة لخدمة عملائها، انطلاقًا من رؤيتها ورسالتها بتحقيق أعلى معايير الجودة والمرونة في الخدمات المقدمة، وبمختلف الوسائل والقنوات المتاحة، وحرصًا منها على إنجاز أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بأتمتة جميع معاملاتها وتحويلها من ورقية إلى معاملات إلكترونية، ضمن المنهجية المتكاملة التي تشهدها المؤسسة لإتمام عملية التحول الرقمي الشامل.

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