لجنة متابعة مستجدات كورونا تدعو الجميع للقيام بواجبهم الوطني ومساندة جهود التصدي للفيروس

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، اليوم الأحد، اجتماعها الخامس والعشرين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وأطلعت اللجنة على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 156 ألف حالة تم رصدها في 149 دولة ، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشفاؤها 74 ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات 5800 حالة.

وعن الحالات المؤكدة في المملكة لـ«كورونا»، أشار الدكتور العبدالعالي إلى أن عدد الحالات بلغ حتى الآن 103 حالات مؤكدة «48 من الذكور، 55 من الإناث» منها 3 حالات شفيت، وتبقى 100 حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة عدا حالة واحدة تتلقى العناية المكثفة وبدأت تتحسن وتستجيب بشكل ملحوظ للخطة العلاجية.

ولفت متحدث وزارة الصحة إلى أن الحالات كانت لـ 48 سعوديًا، و55 غير سعودي (مصر 48، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنجلاديش 1، فرنسا 1) وجميعهم بالغون ومتوسط أعمارهم 50 عامًا باستثناء طفلين، مبينًا أن (85) حالة ارتبطت بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (18) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .

وأكد الدكتور العبدالعالي أنه جرى فحص وفرز أكثر من 670 ألف مسافر عبر المنافذ، كما بلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فايروس كورونا الجديد أكثر من 150 ألفًا.

وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع وهي:

أولًا: تجنب المصافحة

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ثانيا: مداومة غسل اليدين

ثالثًا: البعد عن التجمعات

رابعًا: لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يومًا .

ودعا كل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة التواصل على الرقم 937 على مدار الساعة .

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