«مسام» ينتزع (3,556) لغمًا في اليمن.. خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس 2020م، من انتزاع 3,556 لغمًا منها (3) ألغام مضادة للأفراد، و(345) لغمًا مضادًا للدبابات، و(2,634) ذخيرة غير متفجرة، و(574) عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 151,983 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة؛ ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، كما يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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