ضمن احترازات «كورونا».. تعليق استقبال أمير مكة ونائبه للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر

أعلنت إمارة منطقة مكة، اليوم الأحد، عن عدم استقبال الأمير خالد الفصيل، ونائبه بدر بن سلطان، للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الإمارة: «تعليق استقبال أمير منطقة مكة خالد الفيصل، ونائبه بدر بن سلطان، للمواطنين والمقيمين حتى إشعار آخر.
وأفادت الإمارة بأن هذا الإجراء جاء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار كورونا، داعيةً الجميع إلى استخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدمات الإمارة.
ودعت الإمارة الجميع إلى استخدام قنوات التواصل الإلكتروني للاستفادة من خدماتها، عبر الرابط: التي توفر إمكانية تقديم طلب أو شكوى أو استفسار، وستعالج الجهة المختصة بالإمارة الطلب وترد عليه. وتوفر الخدمة خاصية متابعة حالة الطلب حتى انتهاء الإجراء المتعلق به.
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