ضبط 6 مواطنين رموا حجارة على سالكي طريق الحائر

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر سليمان التويجري، أنه إشارةً إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص يستقلون مركبة دون لوحات يقومون برمي الحجارة على سالكي طريق الحائر - جنوب العاصمة الرياض، مما أدى إلى تكسير زجاج بعض المركبات المارة على الطريق. فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم 6 مواطنين، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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