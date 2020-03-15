السعودية اليوم / وزير التعليم: أولوياتنا في التعليم الجامعي الإسهام في التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

رأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, أول اجتماع لمجلس شؤون الجامعات بعد صدور نظام الجامعات الجديد، بحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ودعم للتعليم الجامعي، مؤكداً سعي المجلس تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الجامعات

وأكد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المجلس كبيرة، وتحمّلهم مسؤولية العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن من أهم أولويات عمل المجلس تجويد مخرجات التعليم الجامعي، وحوكمة إجراءاته، ومراجعة أنظمته وسياساته ولوائحه.

بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات تضمنت (اعتماد المعايير والمؤشرات في اختيار الجامعات الثلاث التي سيُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، التي تتمحور حول مستوى النضج والتكامل المؤسسي للجامعة، واستكمال وتطبيق عمليات وإجراءات المؤسسات ذاتية الحوكمة ومستوى الرشد في عمليات اتخاذ القرار، ووجود خارطة طريق للتحوّل نحو جامعة مستقلة، بما في ذلك تقييم للمخاطر وإجراءات التعامل معها, كذلك الموافقة على جواز تعيين المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين في الجامعات من خلال التعاقد وفقاً لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, وتفويض رئيس مجلس شؤون الجامعات بعدد من المهام، ومنها تكليف وكلاء الجامعات، أو تجديد التكليف لهم، ودراسة قرارات التمديد لأساتذة الجامعات ممن تجاوز السن النظامي.

كما تضمنت التوصيات الموافقة على تغيير مسمى كلية الدراسات البحرية في جامعة تبوك إلى مسمى كلية السياحة والضيافة، وإنشاء قسمين فيها، هما قسم السياحة والضيافة، وقسم الموارد والتراث، وذلك استشعاراً من رئيس وأعضاء المجلس بالأهمية السياحية التي تتوجه لها خطط وبرامج رؤية 2030 شمال المملكة.

// انتهى //

18:28ت م

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الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسرأس معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم, أول اجتماع لمجلس شؤون الجامعات بعد صدور نظام الجامعات الجديد، بحضور أعضاء المجلس.وفي مستهل الاجتماع نوه معاليه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام ودعم للتعليم الجامعي، مؤكداً سعي المجلس تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية ؛ لتقوم بمسؤولياتها العلمية والبحثية وتسخيرها لخدمة المجتمع.وأكد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بأعضاء المجلس كبيرة، وتحمّلهم مسؤولية العمل لتطوير منظومة التعليم الجامعي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، والإسهام في التنمية الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن من أهم أولويات عمل المجلس تجويد مخرجات التعليم الجامعي، وحوكمة إجراءاته، ومراجعة أنظمته وسياساته ولوائحه.بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات تضمنت (اعتماد المعايير والمؤشرات في اختيار الجامعات الثلاث التي سيُطبق عليها نظام الجامعات الجديد، التي تتمحور حول مستوى النضج والتكامل المؤسسي للجامعة، واستكمال وتطبيق عمليات وإجراءات المؤسسات ذاتية الحوكمة ومستوى الرشد في عمليات اتخاذ القرار، ووجود خارطة طريق للتحوّل نحو جامعة مستقلة، بما في ذلك تقييم للمخاطر وإجراءات التعامل معها, كذلك الموافقة على جواز تعيين المعيدين والمحاضرين والأساتذة المساعدين في الجامعات من خلال التعاقد وفقاً لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, وتفويض رئيس مجلس شؤون الجامعات بعدد من المهام، ومنها تكليف وكلاء الجامعات، أو تجديد التكليف لهم، ودراسة قرارات التمديد لأساتذة الجامعات ممن تجاوز السن النظامي.كما تضمنت التوصيات الموافقة على تغيير مسمى كلية الدراسات البحرية في جامعة تبوك إلى مسمى كلية السياحة والضيافة، وإنشاء قسمين فيها، هما قسم السياحة والضيافة، وقسم الموارد والتراث، وذلك استشعاراً من رئيس وأعضاء المجلس بالأهمية السياحية التي تتوجه لها خطط وبرامج رؤية 2030 شمال المملكة.// انتهى //18:28ت م0147

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