السعودية اليوم / جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تٌفعّل نظام العمل عن بعد لمنسوبيها الإداريين



الرياض 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

قررت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اليوم، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة، تفعيل العمل عن بعد لمنسوبي الجامعة من الإداريين، وذلك اعتباراً من غد الأثنين وحتى إشعار آخر، وفقاً للإجراءات الإحترازية التي قامت بها المملكة للوقاية من انتشار فايروس كورونا (COVID 19).

وتضمن القرار أهمية ضمان حسن سير العمل بكفاءة عالية، وتوزيع المناوبات بين الموظفين والموظفات للحضور والعمل عن بعد، بحيث لايزيد العمل عن بعد يومين متتالين، وضمان بقاء الموظف على تواصل مباشر مع رئيسه المباشر خلال ساعات العمل، إضافة إلى استجابة الموظف الفورية للحضور للعمل وقت الحاجة لذلك، مع مراعاة أولوية العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية، كما شدد القرار على أن هذه الضوابط لاتسري على من يتطلب العمل حضوره الفعلي.

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18:23ت م

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