

حائل 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فعلت جامعة حائل عمل الموظفين الإداريين عن بُعد.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لجامعة حائل سعود البلوي، مبيناً أن معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أصدر اليوم قرارًا بتفعيل عمل الموظفين الإداريين عن بُعد بما لا يزيد عن 50% من موظفي كل إدارة، بدءًا من يوم غدٍ الاثنين .

وأضاف البلوي أن القرار تضمن عدة ضوابط من أجل حسن أداء سير العمل ومنها توزيع المناوبات بين الموظفين أو الموظفات في العمل عن بُعد بما لا يزيد عن 50% من موظفي كل إدارة ولا يزيد العمل عن بُعد عن يومين متتاليين، كما يعمل مديرو الإدارات على ضمان بقاء الموظف على اتصال مباشر مع رئيسه خلال ساعات العمل الرسمية، ويلتزم الموظف بالحضور إلى مقر العمل في حالة ضرورة وجوده، وتكون الأولوية في العمل عن بعد للموظفين الذين لديهم ظروف صحية، ويتابع وكيل الجامعة ومديرو الإدارات حسن سير العمل والتقيد بالضوابط الواردة في القرار.

// انتهى //

18:08ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل تفعل عمل الموظفين الإداريين عن بعد بما لا يزيد عن 50% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.