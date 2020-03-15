السعودية اليوم / إمارة نجران توفر خدمات بديلة عن حضور مجلس الاستقبال اليومي



نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واس

أعلنت إمارة منطقة نجران أنه نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ومنع انتشاره، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من التجمعات، حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.

فإن إمارة منطقة نجران أتاحت خدمات إلكترونية وهاتفية، يمكن الاستفادة منها بديلاً عن الحضور لمجلس الاستقبال اليومي، خلال هذه الفترة، ابتداء من يوم غد الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م.

ونوهت إمارة المنطقة بأن هذه الخدمات تمكّن المواطنين والمقيمين من تقديم الطلبات والشكاوى والاستدعاءات الخاصة؛ عبر أربع وسائل:

الأولى: البريد الإلكتروني

الثانية: الهاتف التفاعلي لإمارة منطقة نجران 8001240080

الثالثة: الفاكس 0175421298

الرابعة: الاتصال بالمركز الشامل بديوان الإمارة، عبر الهاتف 0175220000 تحويلة (1732، 1733، 1734، 1736، 1128).

// انتهى //

18:03ت م

0143



نجران 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسأعلنت إمارة منطقة نجران أنه نظرًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية، في إطار الجهود للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ومنع انتشاره، والتي تهدف في مجملها إلى الحد من التجمعات، حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم.فإن إمارة منطقة نجران أتاحت خدمات إلكترونية وهاتفية، يمكن الاستفادة منها بديلاً عن الحضور لمجلس الاستقبال اليومي، خلال هذه الفترة، ابتداء من يوم غد الاثنين 21 رجب 1441هـ، الموافق 16 مارس 2020م.ونوهت إمارة المنطقة بأن هذه الخدمات تمكّن المواطنين والمقيمين من تقديم الطلبات والشكاوى والاستدعاءات الخاصة؛ عبر أربع وسائل:الأولى: البريد الإلكتروني [email protected] الثانية: الهاتف التفاعلي لإمارة منطقة نجران 8001240080الثالثة: الفاكس 0175421298الرابعة: الاتصال بالمركز الشامل بديوان الإمارة، عبر الهاتف 0175220000 تحويلة (1732، 1733، 1734، 1736، 1128).// انتهى //18:03ت م0143

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.